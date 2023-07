Fiorentina | il manchester United piomba su Amrabat

Commenta per primo Novità riguardo alla situazione di Sofyan Amrabat . Infatti secondo il Tgr RAI Toscana , sul marocchino ci sarebbe il pressing delUnited . I Red Devils avrebbero presentato un'offerta molto alta al ragazzo. Ingaggio raddoppiato rispetto a quello fiorentino. La posizione viola però è sempre la stessa. Sì ad una ...... Roma e Inter allo sprint 2023 - 07 - 01 17:29:47 Amrabat, anche ilUnited sul centrocampista viola IlUnited punta Amrabat della. Oltre il Barcellona che non lo ha ...Lorenzo Venuti: Centrato il traguardo delle 100 presenze, Lorenzo Venuti lascerà la. La ... De Gea Il portiere ha già un accordo per un prolungamento di contratto colUnited, ma ...

TGR, Manchester United offre ad Amrabat doppio dell'ingaggio ... Labaro Viola

Secondo quanto riportato da TgrRaiToscana il Manchester United ha proposto un'offerta irrinunciabile al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat (stipendio raddoppiato).