Fiordaliso operata d’urgenza nella notte | come sta adesso

(Di sabato 1 luglio 2023) Non c’è pace per Marina. A poco più di un mese dalla morte del padre, la cantante 67enne è

'Essere d'urgenza stanotte per una peritonite Fatto Non facciamoci mancare nulla', così con una foto e un messaggio su Instagram ha fatto sapere cosa le stava capitando. Subito tanti ... La cantante è stata sottoposta a un'operazione nella ...

Brutto spavento per la cantante Marina Fiordaliso, finita sotto i ferri per un improvviso problema di salute che ha fatto spaventare fan e familiari. A raccontare l'accaduto è stata ...Paura per la cantante Fiordaliso che nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio è stata operata d’urgenza a causa di una peritonite, un’infiammazione batterica del del peritoneo che riveste i ...