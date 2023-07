Fiordaliso operata d’urgenza | le condizioni e la foto su Instagram

(Di sabato 1 luglio 2023) Marinaè statanella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio per una peritonite. Ad averlo riferito è stata lei stessa mediante un post su, condividendo uno scatto dall’ospedale. La cantante ha scelto di tranquillizzare i suoi fan. “Non preoccupatevi, torno presto”, ha specificato sui social.: l’annuncio della cantante su“Esserestanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla”, così la cantante ha condiviso la brutta avventura su, riportando quanto successo e le sue. Non è mancato il sostegno dell’amica Rita Dalla Chiesa: “Fiorda, un abbraccio, certo che ...

d'urgenza: l'annuncio della cantante su Instagram. "Essered'urgenza stanotte per una peritonite Fatto. Non facciamoci mancare nulla", così la cantante ha condiviso la ...La rassicurazione dell'artista dopo aver destato preoccupazione 'Torno presto' La cantanteha catturato l'attenzione di parecchi utenti della rete per aver pubblicato un post su Instagram ...Paura per la cantanteche questa notte è statad'urgenza in ospedale a causa di una peritonite, come ha scritto lei stessa sui social. 'Essered'urgenza stanotte x una peritonite Fatto - sono le ...

Fiordaliso operata d'urgenza durante la notte: Peritonite, come sta la cantante Fanpage.it

Brutto spavento nella notte per un'ex concorrente de L'Isola dei Famosi, operata d'urgenza per una peritonite acuta. Ecco di chi si tratta.La cantante Fiordaliso ha fatto preoccupare molto i fan quando, la scorsa notte, si è dovuta recare d'urgenza al pronto soccorso perché stava troppo male. Aveva da poco… Leggi ...