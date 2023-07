Figli di coppie gay – PVF | Amato distorce la realtà

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) “Pretendere uno a tutti i costi, violando il suo diritto ad avere e crescere con una mamma e un papà, è e sarà sempre sbagliato e in un Paese civile non potrà mai essere considerato costituzionale. Tanto l’utero in affitto quanto il commercio di gameti sono delle pretese di acquistare bambini calpestando i loro diritti. “A tal proposito le gravissime frasi di Giuliano(nella foto) nell’intervista rilasciata a Repubblica su una presunta costituzionalità delle trascrizioni dei “” didello stesso sesso sono la prova di come, negli ultimi anni, la Corte Costituzionale sia in preda ad una schizofrenia ideologica e lontana dallain merito a temi etici e sensibili. “Forsedimentica che le sue frasi sono smentite proprio dalla stessa Corte che in passato ha ...