Il brand torinese ha fornito una flotta di E -ed E - Doblò Ai Nastri d'Argento 2023 era presente anchecon una flotta di quattroE -e sei E - Doblò completamente elettrici, ...La flotta di veicoli elettrici- tra cui500e,E - Doblò eE -- assicura una mobilità green e un trasporto sostenibile , testimoniando l'impegno del brand italiano per i ...La flotta di veicoli elettrici- tra cui500e,E - Doblò eE -- assicura una mobilità 'green' e un trasporto sostenibile al Meeting, testimoniando l'impegno diper i ...

Fiat Ulysse, monovolume da lunghi viaggi come un'Odissea ilGiornale.it

Savoca – Papà, mamma e due figli di S.Teresa di Riva, sono riusciti in tempo a buttarsi fuori della macchina che stava per essere avvolta da un improvviso incendio. Stavano procedendo lungo la provinc ...Le fiamme hanno danneggiato le vetrate di ingresso dei bagni pubblici (ieri fortunatamente chiusi per l’interruzione idrica), la facciata dell’edificio, l’insegna e alcuni impianti del ristorante che ...