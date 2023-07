Fi | Sorte | ' si allarga squadra azzurra | a Pavia aderisce il consigliere Gallo'

(Di sabato 1 luglio 2023) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Oggi silain consiglio comunale a. Passa in Forza Italia Gennaroche entra a far parte della nostra famiglia. A lui gli auguri di buon lavoro, nella certezza che porterà avanti i valori liberali e riformisti di cui siamo portatori. Nei prossimi giorni, arriveranno altri ingressi, a testimoniare la forte carica attrattiva del movimento azzurro, aperto a tutti coloro che intendono impegnarsi per il Paese e per i cittadini, partendo dai territori". Cosi in una nota Alessandro, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Lombardia.

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – "Oggi si allarga la squadra azzurra in consiglio comunale a Pavia. Passa in Forza Italia Gennaro Gallo che entra a far parte della nostra famiglia. A lui gli auguri di buo ...