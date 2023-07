Festival Spoleto | la ‘Colombia’ di Fernando Montano al Teatro Romano

(Di sabato 1 luglio 2023) In prima assoluta domani sera lo spettacolo 'Buena ventura' firmato dall'ex danzatore del Balletto Nazionale Cubano e poi solista del Royal Ballet che la rivista Forbes Colombia ha inserito nella lista dei cinquanta colombiani più creativi insieme a Shakira eBotero Ancora una star della danza per ildei Due Mondi. Domani sera (ore 21.30) il ballerino colombianoMontaño è atteso sul palcoscenico delper uno Gala di danza che include la prima assoluta del suo nuovo spettacolo ‘Buena ventura’. Originario di Buenaventura, piccolo paese sulla costa pacifica colombiana, Montaño è stato danzatore del Balletto Nazionale Cubano e solista del Royal Ballet. Forbes Colombia lo ha inserito nella lista dei cinquanta colombiani più creativi insieme a Shakira e ...

Un decesso avvenuto in pienodei Due Mondi, periodo che per decenni anni lo ha visto esporre le sue opere in centro storico, anche grazie all'associazioneArte da lui fondata una ...... Laetitia Casta ieri (30 giugno) ipnotizza il pubblico deldei 2 Mondi con un recital ... nel palco centrale del sindaco, l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, ieri acon la ...... Guglielmo Scilla (@Willwoosh) e Claudio di Biagio (@claudiodibiagio) all'interno del"L'... oltre che Perugia anche Norcia, Bevagna, Passignano sul Trasimeno,, Terni, Gubbio, Assisi, ...

Festival Spoleto, l’esercito dei 2.500 in Piazza Duomo per il trionfo di Baricco e i 100 Cellos TuttOggi

