Fenix | il mondo oltre le “challenge” | le risposte del governo al disagio giovanile

(Di sabato 1 luglio 2023) Il tema del, delle sue molteplici manifestazioni, è stato al centro del panel “Custodisci un sogno, la vita ti sorride! Coordinate per portare in alto la gioventù”. I ragazzi di Gioventù nazionale lo hanno voluto porre al centro dell’attenzione nell’ambito della loro festa,, in corso al laghetto dell’Eur a Roma, con un dibattito al quale hanno partecipato esperti ed esponenti die maggioranza. Al confronto hanno preso parte il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci; il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti; il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni; lo psichiatra Antonino Tamburello; il direttore dell’osservatorio “Generazione Proteo”, Nicola Ferrigni; la vicepresidente di Gioventù nazionale e deputata ...

...aldel lavoro, quindi è bene che segua una formazione già a contatto diretto con le imprese. A pensarla così è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara : intervenendo a...... la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, dopo le sue parole ieri a, la festa dei ... Un bisogno che in una società sempre più atomizzata, in undi crescenti solitudini, spesso ......il numero uno del Mim ha parlato a margine di, la festa di Gioventù Nazionale dei giovani di Fratelli d'Italia. Per il Ministro fare del bene agli altri 'è la cosa più naturale di questo. ...

Fenix, Valditara: "Il '68 ha rovinato il mondo della scuola". Bernini ... Secolo d'Italia

“Emozione, entusiasmo e passione politica! Una bellissima giornata qui a FENIX con tutta la comunità di Gioventù Nazionale e con tutti i ragazzi che come me hanno creduto in questa storia! Questo pom ...Il ministro: non può essere un momento in cui la salute o la vita del giovane può essere messa in discussione. Non a caso nel decreto Lavoro abbiamo fatto riforme importanti perché possano partecipare ...