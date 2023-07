Femminicidio Primavalle | il padre della vittima | “Lo Stato deve fare giustizia | altrimenti c’è la giustizia della strada Io non vivo più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Nelle ore dell’interrogatorio del coetaneo di Michelle Causo, presunto carneficeragazza, ilgiovanecommenta. “Lo. Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io nonpiù”. I funerali saranno mercoledì prossimo alle 11 nei pressi del quartiere romano di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.