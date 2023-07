Felli | “Avanti sul rinnovo dei bus | ma bisognerà adeguare anche il costo del biglietto”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 luglio 2023) Bergamo. Riconfermato alla guida di Atb fino al dicembre 2025, Enricoha sempre avuto le idee chiare sulla strada da seguire. La stessa che è stata tracciata negli ultimi anni, dove nonostante le difficoltà, che rispondono al nome di pandemia da Covid-19, aumento dei costi energetici e inflazione, l’azienda ha tirato dritto sugli investimenti strategici. Primo fra tutti quello finalizzato aldella flotta, che porterà alla conversione completa in “diesel free” entro il 2030: un piano che l’azienda sta portandocon convinzione, con già il 44% dei bus a impatto ambientale ridotto. Ma non solo. Nell’aria c’èun accordo per l’acquisto dell’area di via Rovelli, dove trova spazio il deposito dei bus, e per la gestione del garage San Marco. Nel mezzo la non indifferente questione del cambio del ...