Federico Chiesa | tutto già fatto? No | spunta la voce clamorosa | dove va

(Di sabato 1 luglio 2023) Negli ultimi anni la serie A ha evidentemente perso terreno rispetto agli altri grandi campionati europei e anche questa sessione di mercato sta confermando la tendenza che vede l'Italia rappresentare un lussuoso supermercato per l'élite del calcio mondiale. Se Sandro Tonali (23 anni) attendeva solamente la fine della sua avventura all'Europeo Under 21 per definire il suo passaggio al Newcastle, che permetterà al Milan di incassare 75 milioni di euro e al giocatore 10 milioni a stagione (compresi i bonus), il prossimo a salutare il Belpaese sarà Kim Min-jae (26), pronto a lasciare il Napoli per accasarsi al Bayern Monaco. Dopo un lungo corteggiamento, infatti, i bavaresi si sono decisi a pagare la clausola rescissoria da 58 milioni presente nel contratto del difensore centrale sudcoreano, che in Germania guadagnerà 7 milioni netti l'anno (in azzurro ne percepiva 2,5 a ...