Fazzolari | dai migranti a Mes e Pnrr | con Meloni l’Italia centrale in Europa Opposizione? Ha perso credibilità

(Di sabato 1 luglio 2023) Lavoro e Borsa ai massimi. I sondaggi che accreditano consensi sempre crescenti nel premier e nel governo.che torna dal Consiglio Ue con grandi successi in tasca: «Non c’è stato accordo con Ungheria e Polonia sulla gestione interna alla Ue dei, ma era inimmaginabile fino a poco tempo fa che passasse al Consiglio europeo la storica linea dei conservatori e dei Paesi di Visegrad sul controllo dei confini esterni». Insomma, il Paese che marcia veloce e il numero uno dell’esecutivo «in tutte le questioni» sui tavoli di Bruxelles. Il bilancio sullo stato dell’arte che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattistadelinea e commenta in un’intervista a Il Giornale, non solo traccia la linea dei successi di premier e ministri, ma spiega anche dinamiche e tempismo con cui ...

" Dicevano che Giorgia sarebbe stata emarginata in Europa invece è centrale in tutte le questioni". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, in un'intervi ...