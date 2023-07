Fabrizio Ciotti nuovo direttore generale del Trastevere Calcio 2023/24

(Di sabato 1 luglio 2023) ... 'Ringrazio di cuore Ettore Placidi, dirigente che per cinque anni è stato costantemente al mio fianco nel duro e intenso lavoro quotidiano per la gestione di una complessa e articolata società come ...

ROMA - Il Trastevere Calcio comunica che per la stagione 2023 - 24 il nuovo direttore generale sarà, il quale andrà a sostituire Ettore Placidi che la società ringrazia per l'eccellente lavoro svolto nel corso degli anni trascorsi in amaranto e per la totale dedizione alla causa.

Trastevere Calcio comunica che per la stagione 2023-24 il nuovo direttore generale sarà Fabrizio Ciotti, il quale andrà a sostituire Ettore Placidi che la società ringrazia per l'e