Fabregas | addio al calcio | “Un viaggio bellissimo | ho amato tutto”

Fabregas, addio al calcio ma resta al Como: ecco cosa farà Tuttosport

Fabregas ha annunciato l'addio al calcio giocato: è stato uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione, che ha vinto molto in una lunga carriera."Dopo 20 incredibili anni ricchi di sacrifici, gioia e passione è arrivato il momento di ringraziare di nuovo e salutare lo sport più bello del mondo" le parole del campione spagnolo.