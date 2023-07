Fabio Cannavaro torna in panchina | destinazione ‘esotica’

(Di sabato 1 luglio 2023) In Turchia hanno un occhio di riguardo per gli allenatori italiani. Dopo le recenti esperienze di Vincenzo Montella, Davide Farioli e Andrea Pirlo, un nuovo tecnico azzurro è pronto a fare il suo esordio nella Super Lig turca. Stiamo parlando di. Contatti con il Karagumruk Manca ancora l’ufficialità ma, secondo quanto riportato dall’insider di mercato Gianluca Di Marzio, il Fatih-Karagumruk avrebbe scelto proprioper la. L’ex Benevento sostituirà Andrea Pirlo, allenatore del club turco nella passata stagione, diventato da poco tecnico della Sampdoria. Ennesima esperienzaperche in carriera ha allenato: Al-Ahli (vice), Guangzhou, Al Nassr, Tianjin Quanjian e Cina. L'articolo CalcioWeb.

