F1 | Verstappen domina la Sprint Race del Gran Premio d' Austria | Sainz terzo

(Di sabato 1 luglio 2023) Maxe vince ladeld’. Il pilota olandese della Red Bull, dopo una battaglia con il compagno Sergio Perez durata giusto qualche curva in avvio, va a trionfare in solitaria dimostrando ancora una volta tutta la propria forza e il proprio talento. Il secondo posto se lo prende proprio il messicano, mentre sul gradino più basso del podio sale Carlos...

... la cronacacon l'asciutto, con il bagnato, e anche con pista umida. Nevicasse, sarebbe ancora lì davanti a tutti: un'altra clamorosa prova di forza di Max, che si prende la pole ...18.25 F.1, Gp d'Austria:in pole Sempre nel segno di Max. L' olandese della Red Bullle qualifiche del Gp d'Austria a Spielberg e conquista la pole. Alle sue spalle ci sono però le due Ferrari: 2° Charles Leclerc (a soli 48 millesimi),3° ...Per quello che riguarda, infine, prove libere e qualifiche,rispettivamente a 1,85 e 1,55. Se nel tabellone delle libere i primi inseguitori sono Perez e Alonso a 5,50, c'è fiducia ...

Dopo una bagarre al primo giro con Perez, il campione del mondo saluta tutti e chiude la sprint race con un vantaggio di ben 21 secondi sul compagno di squadra. Risultato in chiaroscuro per le Ferrari ...La pioggia aumenta lo spettacolo nelle retrovie, non cambia la solfa là davanti: domina Verstappen. Leclerc in grande difficoltà ...