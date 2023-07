F1 | Sprint Shootout Austria | doppietta Red Bull | Sainz e Leclerc faticano

SPIELBERG - Ladel Gran Premio d'Austria , decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, ha visto Max Verstappen far segnare il tempo più veloce. Il pilota olandese apre la doppietta della Red ...... con Hulkenberg (+0.644) che partirà invece dalla quarta casella della griglia nella garain programma alle 16:30. Partiranno invece in quinta e sesta posizione le Ferrari di Carlos Sainz e ...Ci si attendeva una Ferrari in palla dopo le qualifiche di ieri ed invece non è stato così. Solo terza fila per Sainz e Leclerc nellodellaRace del Gran Premio d'Austria che si correrà nel pomeriggio di sabato (semaforo verde alle 16.30). A bissare la pole position è stato il solito Max Verstappen con la Red Bull ...

SPIELBERG - Non brilla la Ferrari nella Sprint Shootout del Gran Premio d'Austria, sessione che determina la griglia di partenza della Sprint del sabato. A Spielberg, infatti, Carlos Sainz chiude con ...Max Verstappen ha ottenuto la Pole Position per la gara Sprint di oggi pomeriggio (ore 16:30) del GP Austria 2023. L’olandese non ha avuto rivali nella SQ3, dove ha girato in 1:04.440 rifilando mezzo ...