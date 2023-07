F1 Sprint Race GP Austria 2023 | Vasseur | “Molto bene Sainz | Leclerc deve ritrovare il passo”

(Di sabato 1 luglio 2023) Il team principale della Ferrari, Frederic, ha parlato ai microfoni di Sky dopo ladel Gran Premio d’di F1. Ecco le sue parole: “Le condizioni di pista oggi hanno sfavorito, mentreè riuscito a trovare il feeling giusto che spero Charles possa recuperare nella gara di domani.ha fatto un sabatosolido, portando a casa il risultato sia in qualifica che in gara. Nellacredo fosse anche più veloce di Perez, anche domani penso avrà le sue opportunità.invece ha soffertoqueste condizioni di pista. La cosa più importante per lui è voltare pagina e concentrarsi su domani, cercando di...

La pioggia aumenta lo spettacolo nelle retrovie, non cambia la solfa là davanti: Max Verstappen domina e vince anche ladel gran premio d'Austria. L'olandese della Red Bull ha avuto un brivido giusto nel primo giro, quando ha dovuto superare il compagno di squadra Sergio Perez per prendersi la prima ...AGI - Max Verstappen domina e vince ladel Gran Premio d'Austria . Il pilota olandese della Red Bull, dopo una battaglia con il compagno Sergio Perez durata giusto qualche curva in avvio, va a trionfare in solitaria dimostrando ...È stato molto bravo nei primi due giri, molto difficile da superare - ha dichiarato Perez al termine della- La battaglia con Verstappen Ho cercato di passarlo in curva 2, lui pensava lo ...

F1 Austria: Verstappen trionfa nella Sprint Race, Ferrari a podio con Sainz - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo un venerdì estremamente incoraggiante, Ferrari non si conferma sugli stessi livelli nella giornata dedicata alla Sprint e deve attendere quindi la conclusione del Gran Premio d'Austria 2023 (in p ...Charles Leclerc è deluso dopo la Sprint Race corsa al Gp di F1 in Austria. Il pilota della Ferrari, dopo il dodicesimo posto, è chiaramente amareggiato e ammette: “Non ho il feeling con la macchina”.