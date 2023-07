F1 Sprint Race GP Austria 2023 | Stroll | “Gara emozionante | ma vorrei ricordare van’T Hoff”

(Di sabato 1 luglio 2023) Il pilota dell’Aston Martin, Lance, ha parlato dopo ladel Gran Premio d’di F1. Qui però si è concentrato sulla scomparsa del giovanissimo, avvenuta in un incidente a Spa questo pomeriggio. Ecco le sue parole: “È stata unapiuttosto. L’inizio è stato buono. Abbiamo guadagnato alcune posizioni e le condizioni erano difficili; è stato divertente confrontarmi con Alonso. Ma permettetemi due parole per Dilano a Spa: è una giornata tragica per il motorsport. Abbiamo perso un pilota. Voglio che tutti ci pensino. I miei pensieri sono con lui oggi”. E ancora: “Mi spezza il cuore quello che è successo, e penso che Spa e Eau Rouge abbiano bisogno di qualche approfondimento perché abbiamo perso 2 piloti ...

La pioggia aumenta lo spettacolo nelle retrovie, non cambia la solfa là davanti: Max Verstappen domina e vince anche ladel gran premio d'Austria. L'olandese della Red Bull ha avuto un brivido giusto nel primo giro, quando ha dovuto superare il compagno di squadra Sergio Perez per prendersi la prima ...AGI - Max Verstappen domina e vince ladel Gran Premio d'Austria . Il pilota olandese della Red Bull, dopo una battaglia con il compagno Sergio Perez durata giusto qualche curva in avvio, va a trionfare in solitaria dimostrando ...Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato dopo il brutto dodicesimo arrivato nelladel Gran Premio d'Austria 2023 di F1 . Ecco le sue parole: 'Sono quasi sempre nelle condizioni di gara sbagliate, devo certamente migliorare nel feeling con la macchina. Non sono a ...

Momenti di grande emozione alla partenza della Sprint Race del Gp d'Austria F1 2023 con la sfida tra Verstappen e Perez. Il video del via.Dopo un venerdì estremamente incoraggiante, Ferrari non si conferma sugli stessi livelli nella giornata dedicata alla Sprint e deve attendere quindi la conclusione del Gran Premio d'Austria 2023 (in p ...