F1 Sprint Race GP Austria 2023 | Alonso | “Un buon sabato per noi”

(Di sabato 1 luglio 2023) Il pilota dell’Aston Martin, Fernando, ha parlato dopo ladel Gran Premio d’di F1. Ecco le sue parole: “Abbiamo ottenuti 3 punti in più della Ferrari ed 8 punti in più della Mercedes, è stato unper l’Aston Martin. È stato complicato in termini di decisioni per capire le gomme con cui partire. Ora è ovvio che le intermedio fossero le migliori gomme, ma in griglia, tutto è ipotesi. A sette giri alla fine, devi pensare di perdere tempo ai box. È stata una sosta difficile. Nico era davanti a me ed è finito proprio dietro a circa 1 secondo.” Così sulla comparsa del giovanissimo van’T Hoff: “Penso che la visibilità in condizioni di pioggia sia davvero tema da trattare seriamente, e soprattutto in Formula 1 adesso che le velocità sono più elevate. Le ...

Il podio nellaera il vero obiettivo di questa Ferrari, e Carlos Sainz lo ha centrato. Fanno 6 punti per lo spagnolo della Ferrari , felice di aver raccolto un buon risultato nel sabato difficile di ...Il pilota dell' Aston Martin, Lance Stroll, ha parlato dopo ladel Gran Premio d'Austria di F1 . Qui però si è concentrato sulla scomparsa del giovanissimo van'T Hoff, avvenuta in un incidente a Spa questo pomeriggio. Ecco le sue parole: 'È stata una ...Nessuno ferma Max Verstappen . Gara combattuta nei primi metri, poi dominio incontrastato per l'olandese della Red Bull nelladi Spielberg, cosa che gli permette di portare a 70 punti tondi il suo vantaggio in classifica su Perez . Un sabato ricco di statistiche positive per la Red Bull e Verstappen, con il team ...

F1 Austria: Verstappen trionfa nella Sprint Race, Ferrari a podio con Sainz - Sportmediaset Sport Mediaset

Sabato in chiaroscuro per la Ferrari, che in Austria può certamente salutare con gioia il buon terzo posto di Sainz nella Sprint Race di oggi, con la possibilità per lo spagnolo di dare fastidio a una ...Il fine settimana al Red Bull Ring precede il nuovo format con due sessioni di qualifiche e due gara. Oggi, sabato 1° Luglio 2023, il programma prevede alle ore 12:00 le qualifiche valide per lo schie ...