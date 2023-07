F1 oggi Gp Austria | sprint race | la diretta tv

(Di sabato 1 luglio 2023), sabato 1 luglio, allo Spielberg è in programma la Garadel decimo Gp della stagione di Formula 1 2023, il Gran Premio dell'. Il circuito di casa della Red Bull si caratterizza per il basso carico aerodinamico, per il rettilineo più lungo che misura 4,318 km e per la presenza...

L'olandese della Red Bull Max Verstappen, già poleman nelle qualifiche di ieri, conquista il primo posto in griglia anche per la Sprint Race del Gp d', in programmaalle 16.30. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato gira in 1'04"440 precedendo il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'04"933), poi l'inglese della ...I giovani che sono fuggiti insenza i genitorivivono a lungo senza cure individuali in istituzioni federali che non soddisfano i loro bisogni e non soddisfano nemmeno gli standard ......- Intercettato da Mara Sangiorgio al termine della Shoot - Out valida per il Gran Premio d', ... 'ero veramente forte con la vettura e la pista in queste condizioni', ha affermato l'iberico ...

La griglia di partenza del GP Austria di Formula 1 2023 Fanpage.it

L'olandese guida il fronte polemico per le 47 infrazioni rilevate dai sensori alle curve 9 e 10 che sono costate l'annullamento dei tempi in qualifica. Sotto accusa anche la scarsa visibilità dagli ab ...Red Bull vola, Ferrari insegue e Mercedes delude, ma i veri protagonisti sono i track limits: ecco la griglia di partenza della Sprint Race ...