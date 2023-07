F1 | Max Verstappen | “Non avevamo tanti giri | fondamentale andare in pista al momento giusto”

(Di sabato 1 luglio 2023) Qualifiche o sprint shootout non fa differenza: Maxè sempre in pole position e condividerà la prima fila della Sprint Race del GP d’Austria a Spielberg con il compagno di scuderia Sergio Perez, tornato ad una buona competitività. Ferrari oggi invece più indietro, probabilmente anche per unanon del tutto asciutta. Queste le parole del campione del mondo a margine della sua pole “sprint”: “Credo sia andata bene, laè andata via via asciugandosi, quindi riuscivi a migliorarti giro dopo giro. L’importante erainal, oggi nonmoltia disposizione, quindi ogni segmento in qualifica andava affrontato al meglio. La macchina aveva un buon bilanciamento, un buon equilibrio e sono ...

