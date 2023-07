F1 LIVE GP Austria | qualifiche shootout in diretta

Ci si attendeva una Ferrari in palla dopo le qualifiche di ieri ed invece non è stato così. Solo terza fila per Sainz e Leclerc nello shootout della Sprint Race del Gran Premio d'che si correrà nel pomeriggio di sabato (semaforo verde alle 16.30). A bissare la pole position è stato il solito Max Verstappen con la Red Bull sugli scudi nel week end di casa: prima fila ...Sprint Shootout 12:46 Verstappen conquista anche la pole della shootout Il pilota olandese ottiene il miglior tempo e la pole position della sprint shootout davanti al compagno di squadra Perez. ...Cronacasu MotorBox dalle 14.45 . F1 GP2023, GRIGLIA DI PARTENZA 1a Fila 1. Max Verstappen Red Bull - Honda 2. Charles Leclerc Ferrari 2a Fila 3. Carlos Sainz Ferrari 4. Lando Norris ...

LIVE F1 GP Austria, pole di Verstappen nella Sprint Shootout. Ferrari: Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

Alla pole position di domani, nella gara vera e propria, si è aggiunta quella di quest'oggi, sui 100km della gara sprint. Alle 16h30 (live su LA2 e web ), tanto per cambiare, sarà nuovamente caccia li ...Segui qui il live timing delle qualifiche shootout del GP d'Austria, che decreteranno la pole position della Sprint Race del sabato ...