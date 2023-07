(Di sabato 1 luglio 2023)ha ottenuto un piazzamento in quarta posizione nella Sprint Race, gara corta del GP d’Austria, la seconda del Mondiale 2023 di F1. Ilcanadese in forza all’Aston Martin precisamente ha gudaganato un gap di +29.703 secondi rispetto al leader Max Verstappen, precedendo il compagno di scuderia più esperto Fernando Alonso, quinto. Tuttavia il nordamericano hato pochissimo della sua prestazione, preferendo rivolgere un pensiero sentito e commosso a Dilano vant’Off, mortomente nel circuito di SPA durante la Formula Regional European Championship. “È stata una gara piuttosto emozionante – ha detto il– L’inizio è stato buono.guadagnato alcune posizioni e le condizioni erano difficili; è stato divertente confrontarmi con ...

In quarta e quinta posizione le due Aston Martin del canadesee dello spagnolo Fernando Alonso. Sesto posto per il tedesco della Haas Nico Hulkenberg che si lascia alle spalle il ...Solido quarto e quinto posto della Aston Martin , condavanti a Fernando Alonso. Nelle posizioni di rincalzo George Russell è il primo a scommettere sulle slick: il britannico conquista ...Buoni punti anche per la Aston Martin:ha ottenuto il quarto posto e ha preceduto Fernando Alonso. Nico Hulkenberg ha corso a lungo per la seconda posizione, salvo poi entrare in crisi ...

F1, Lance Stroll non si gode il quarto posto e parla di van'T Hoff: "Abbiamo perso un pilota. Una giornata tragica" OA Sport

Lance Stroll ha ottenuto un piazzamento in quarta posizione nella Sprint Race, gara corta del GP d'Austria, la seconda del Mondiale 2023 di F1. Il pilota canadese in forza all'Aston Martin precisament ...Pista bagnata per la gara Sprint della F1 a Spielberg e subito un primo giro di quelli vecchio stile in casa Red Bull, che hanno ricordato le battaglie tra Sebastian Vettel e Mark Webber o ...