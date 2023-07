F1 | Gp d’Austria | Verstappen domina la Sprint sul bagnato Sainz sul podio | Leclerc sprofonda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) La pioggia aumenta lo spettacolo nelle retrovie, non cambia la solfa là davanti: Maxe vince anche laRace del gran premio. L’olandese della Red Bull ha avuto un brivido giusto nel primo giro, quando ha dovuto superare il compagno di squadra Sergio Perez per prendersi la prima posizione. Poi ha iniziato a macinare ritmo e tutti gli altri piloti lo hanno rivisto solo dopo l’arrivo. Sull’asfaltodel circuito di Spielberg una bella gara di Carlos, che ha portato la Ferrari sul terzo gradino deldietro alle due Red Bull. In grande difficoltà invece Charles, che già aveva faticato nelle qualifiche shootout: il monegasco ha a lungo lottato con Esteban Ocon, poi ha chiuso 13esimo dopo il cambio ...