F1 Gp Austria | Verstappen trionfa nella Sprint | Sainz 3° | Leclerc soltanto 12°

SPIELBERG - Scoppia la polemica nel Gran Premio d', dopo la penalizzazione inflitta a Charles Leclerc . Il pilota della Ferrari , infatti, è stato retrocesso di tre posizioni in Sprint per l'impeding su Oscar Piastri nel corso dello Shootout, ...Maxha vinto la gara sprint del Gp d', corsa sul bagnato. Il campione della Red Bull, partito dalla pole , ha precdeuto il compagno di scuderia Sergio Perez. Sul podio la Ferrari di ...Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha parlato dopo il secondo posto arrivato alla Sprint Race del Gran Premio d'2023 di F1 . Ecco le sue parole: 'Non ho visto arrivarein quella lotta in curva uno, ho dovuto cedere la posizione viste le condizioni di gara. Buona partenza, poi anche la lotta ...

48 millesimi, un nulla, hanno separato Max Verstappen, autore della sesta pole stagionale (la quarta consecutiva), da una Ferrari a dir poco splendente, quella di Charles Leclerc. Il campione ...Spielberg, 1 lug. – (Adnkronos) – “La partenza è stata brutta, ho avuto un po’ di pattinamento ma dopo che ho ripreso la testa tutto è andato bene, ho solo dovuto gestire le gomme. Sapevo che se non a ...