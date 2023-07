F1 | Gp Austria | Verstappen trionfa nella gara sprint davanti a Perez e Sainz

(Di sabato 1 luglio 2023) Spielberg, 1 lug. - (Adnkronos) - L'olandese della Red Bull Maxdomina ladel Gp d'. Sul circuito del Red Bull Ring con pista bagnata il bi-campione del mondo in carica e leader iridato si imponeal messicano Sergio, suo compagno di squadra e allo spagnolo della Ferrari Carlos. In quarta e quinta posizione le due Aston Martin del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. Sesto posto per il tedesco della Haas Nico Hulkenberg che si lascia alle spalle il francese dell'Alpine Esteban Ocon e l'inglese della Mercedes George Russell. Prestazione incolore per la seconda Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc solo 12°.

