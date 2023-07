F1 GP Austria | Sprint e gara | orario e dove vederlo in tv e streaming

F1 GPRace e gara F1 GPVerstappen (getty images) La Formula 1 riparte dopo una settimana di sosta e lo fa dall'e dal Red Bull Ring "casa" di Verstappen e Perez. ...Ci sono due Ferrari fra i primi tre, ma davanti c'è sempre Max Verstappen che non sbaglia un colpo e si prende la sesta pole stagionale indove oggi andrà in scena la gara, preceduta ...F1 GPSHOOTOUT IN DIRETTA DALLE 12:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...

F1 Gp d'Austria, dove vederlo in tv: gli orari e il programma della Sprint race e della gara Corriere della Sera

F1 GP Austria Williams - Altra grande performance di Alexander Albon nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d'Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese della ..."Oggi è stato difficile per via dei limiti della pista. Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità e girando a velocità così alte è difficile giudicare dove sia la linea bianca con ...