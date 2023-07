F1 Gp Austria 2023 | Verstappen partirà dalla pole oggi nella Sprint

(Di sabato 1 luglio 2023) Quinta la Ferrari di Sainz, sesto Leclerc L’olandese della Red Bull Max, giàman nelle qualifiche di ieri, conquista il primo posto in griglia anche per laRace del Gp d’, in programmaalle 16.30. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato gira in 1’04?440 precedendo il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1’04?933), poi l’inglese della McLaren Lando Norris (1’05?010), il tedesco della Haas Nico Hulkenberg (1’05?084). In difficoltà rispetto a ieri le due Ferrari che partiranno in terza fila con lo spagnolo Carlos Sainz (1’05?136) davanti al monegasco Charles Leclerc (1’05?245). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'olandese guida il fronte polemico per le 47 infrazioni rilevate dai sensori alle curve 9 e 10 che sono costate l'annullamento dei tempi in qualifica. Sotto accusa anche la scarsa visibilità dagli ab ...Red Bull vola, Ferrari insegue e Mercedes delude, ma i veri protagonisti sono i track limits: ecco la griglia di partenza della Sprint Race ...