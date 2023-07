F1 GP Austria 2023 | Sainz | “Con un set di gomme nuove avremmo lottato con Verstappen”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Carlosha commentato a caldo la qualifica shootout per la Sprint Race del Gran Premio d’di F1, in cui la Ferrari si è presa la terza fila: “La macchina andava forte, mi sentivo molto bene. Purtroppo nel Q3 ci è mancato un set diche probabilmente ci avrebbe permesso di lottare con. La rimonta non è impossibile dato che davanti a noi ci sono macchine più lente e grazie al nostro passo potremo recuperare terreno fin da subito. Ciò non significa che batteremo Red Bull, pur tenendo d’occhio le prestazioni di Perez, ma potremo stare davanti a Mercedes e Aston Martin“. SportFace.