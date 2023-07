F1 GP Austria 2023 | griglia di partenza sprint race | risultati qualifiche Shootout | pole Verstappen

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladidelladel GP d’di Spielbergdi F1: ecco idellein vista della gara in programma questo pomeriggio. Parte inposition il solito Max, che vola e si piazza davanti al compagno di squadra Sergio Perez, finalmente competitivo questa mattina. Seconda fila inaspettata con Lando Norris e Nico Hulkenberg, mentre le due Ferrari fanno un passo indietro rispetto a ieri e partiranno in terza fila. Q2 – Proseguono le difficoltà di Charles Leclerc, che anche in questo caso si salva sul gong, però con un buon quarto tempo complessivo. Ancora buone indicazioni da Carlos Sainz, molto veloce insieme alle due Red Bull. Oltre ...

La griglia di partenza della sprint race del GP d'di Spielbergdi F1: ecco i risultati delle qualifiche Shootout in vista della gara in programma questo pomeriggio. Q2 - Proseguono le difficoltà di Charles Leclerc, che anche in questo ...Charles Leclerc è sotto investigazione per impeding in queste qualifiche shootout valide per la Sprint Race di questo pomeriggio nel GP d'. Il pilota monegasco si è reso protagonista di un caso che è finito sotto gli occhi della direzione gara con Oscar Piastri durante i primi minuti del Q1. E' stato comunicato che una decisione ...Sprint Shootout

F1 su TV8 oggi, GP Austria 2023: orari in chiaro, programma, differita qualifiche, Shootout e Sprint OA Sport

Torna in pista, torna a punti e torna sul podio Grabriele Minì. Il pilota di Marineo infatti conquista il secondo posto nella Sprint Race al Red Bull Ring in Austria sede del sesto doppio appuntamento ...Francesco Gritti | Tante battaglie ma poca azione da riportare. In questa frase apparentemente ricca di contraddizioni si riassume quanto avvenuto durante la ...