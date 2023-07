F1 GP Austria 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche | pole Verstappen | poi Leclerc e Sainz

Tempus Fugit 1 luglio l 30 luglio- Orari: Aperta su prenotazione Palazzo del Bue - Via G. ...Gabriele Germania Mayo Michelangelo Nakamura Keiichi Giappone Miranda Marcela Nemececk Martina...I Paesi più attrattivi Sono nell'ordine, Lussemburgo (che è un caso speciale e poco significativo), Paesi Bassi e Svezia; seguiti da Irlanda, Germania, Danimarca,, Slovenia e Belgio. L'Italia ...F1 GP- Buongiorno amici di Motorionline, siamo in attesa di iniziare la diretta della Sprint Shootout del Gran Premio d'. A partire dalle 12:30 ci sarà infatti questa mini qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race che si disputerà oggi alle 16:30. La qualifica di ieri invece, vale per la ...

F1 GP Austria Williams - Altra grande performance di Alexander Albon nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d'Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese della ..."Oggi è stato difficile per via dei limiti della pista. Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità e girando a velocità così alte è difficile giudicare dove sia la linea bianca con ...