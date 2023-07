F1 | Frederic Vasseur | “Bene Sainz e Leclerc in difficoltà sul bagnato Speriamo domani sia asciutto!”

(Di sabato 1 luglio 2023) E’ arrivato un podio nella Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1, per la Ferrari. E’ stato lo spagnolo Carlosa coglierlo, preceduto dalle due Red Bull di un arrivabile Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Una giornata molto complicata in Stiria, in cui le condizioni di umido e dipiù importante si sono alternate. In tutto questoè stato abile ad adattarsi alle circostanze, come sottolineato anche dal Team Principal della Rossa,, ai microfoni di Sky Sport: “Carlos ha disputato un sabato molto solido e ha ottenuto un buon risultato.spero possa fare meglio sull’asciutto, che dovrebbe esserci più favorevole“, le parole di. L’ingegnere francese, però, ha sottolineato anche i problemi ...

Leclerc, appena sceso dalla vettura, ha subito rimarcato il lavoro svolto in fabbrica e lo stesso ha fatto il team principal. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 , il manager ..."Sono molto soddisfatto per noi ma ancor più per loro si tratta soltanto di un passo, ma è molto prezioso". Dopo la bella qualifica della Ferrari in Austria il team principalnon nasconde la sua soddisfazione: "Avremmo preferito non essere 'arrabbiati' ai box - ha aggiunto, scherzando sulla reazione delusa degli uomini in rosso - ma il secondo posto è ..., team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nelle qualifiche del GP ...

