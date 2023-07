F1 | Ferrari all’attacco di Verstappen a Spielberg | sarà bagarre tra Shootout e Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Fine settimana particolarmente intenso a: al Red Bull Ring va in scena il Gran Premio d’Austria, nona tappa del Mondiale di Formula 1 2023. Non è un weekend come gli altri: infatti non ciil format classico, ma un GP sulla falsariga di quello dell’Azerbaijan, con qualifiche valide per la gara della domenica disputate ieri, qualifichein programma oggi in ottica delladi questo pomeriggio. Il venerdì ha quindi già dato risposte concrete, sia con la prima e unica sessione di prove libere, sia, soprattutto, con le qualifiche. Un venerdì che ha confermato unain crescita dopo l’ottima gara di Montreal: la Rossa si è assicurata la seconda e la terza casella della griglia di partenza con Leclerc che ha chiuso il suo giro ad appena 48 millesimi da ...