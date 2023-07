F1 | Charles Leclerc | “Sulle piste bagnate asciutte non sono a livello dei migliori | devo migliorare!”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Non è stato un bel sabato per il monegasco. Il pilota della Ferrari, impegnato nella Sprint Shootout e nella Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1, ha concluso senza punti e con tanta amarezza. La pioggia e le condizioni di bagnato/umido hanno messo in grave difficoltà il pilota della Rossa, che fin dal time-attack ha faticato a trovare la quadra. Non è un caso che il risultato finale sia stato un sesto posto, alle spalle anche del suo compagno di squadra Carlos Sainz, che ha girato con le gomme morbide usate. Il tutto, poi, è stato complicato da un penalità per impeding, tale da retrocederlo in nona casella. La Sprint, però, è stata un calvario (12° posto finale), in cuiha faticato a spingere, non avendo mai le sensazioni giuste con la macchina: “Quello che non ha funzionato ...