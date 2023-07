Ex Milan | Hachim Mastour resta in Marocco | va all’Union Touarga

Commenta per primo Prosegue in Marocco la carriera diMastour . L'exclasse 1998 ha firmato per un nuovo club del massimo campionato marocchino: trattasi dell'Union Touarga. Il fantasista è reduce dall'avventura nella seconda divisione del ...Frenata nella trattativa tra ilZiyech. Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, il trequartista del Chelsea, reduce da un ottimo Mondiale con il Marocco in Qatar, ha fatto una richiesta troppo alta per le ...Commenta per primo Prosegue in Marocco la carriera diMastour . L'exclasse 1998 ha firmato per un nuovo club del massimo campionato marocchino: trattasi dell'Union Touarga. Il fantasista è reduce dall'avventura nella seconda divisione del ...

Dai video su YouTube e una carriera da predestinato a una lunga lista di squadra senza grande fortuna. Questa la storia di Hachim Mastour che cerca fortuna nella sua terra.