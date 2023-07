Europei Under 21 | Spagna e Israele in semifinale | Svizzera e Georgia ko

ROMA - Israele e Spagna sono le prime due semifinaliste degli21 . Nel primo quarto di finale alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi , la Georgia padrona di casa si è vista infrangere il sogno della semifinale degliU21 ai rigori ...Gli highlights e le azioni salienti di Georgia - Israele, match dei quarti di finale degli21 2023. La prima occasione da gol è per Israele con Turgeman che penetra in area ma calcia a lato davanti a Mamardashvili. Georgia pericolosa nel finale con Gagua, che spreca due chance.Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale dei Campionati21 CLUJ - NAPOCA - Domenica 2 luglio, alla Cluj Arena di Cluj - Napoca, la Francia affronterà l'...

Spagna U21-Svizzera U21 2-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Dopo la bruciante eliminazione dell'Italia Under 21 dagli Europei di categoria, con gli azzurri usciti alla fase a gironi, costata la partecipazioni ai prossimi giochi olimpici, il ...Il rammarico per l’assenza dell’Italia in questa fase finale dell’Europeo Under 21, continua a rimanere tanta, soprattutto alla luce di quanto offerto nelle prime due gare dei quarti. Gli Azzurri avre ...