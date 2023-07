Europei Under 21 | Georgia-Israele 3-4 dcr | gli errori di Gagua e Khvadagiani condannano i padroni di casa

(Di sabato 1 luglio 2023)è la prima semifinalista dei Campionatidi calcio21 edizione 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Guy Luzon ha superato ididellaai calci di rigore. Allo Stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi dopo lo 0-0 dei 120 minuti, la lotteria dei penalty si è conclusa sul punteggio di 3-4, senza bisogno del quinto tiro per gli israeliani. A questo punto, quindi,avanza alla semifinale (mercoledì 5 alle ore 18.00 allo stadio di Batumi) che giocherà contro la vincente della sfida tra Inghilterra e Portogallo che si giocherà domani. Lasi è schierata in campo con il 4-4-2 con Mamardashvili tra i pali, quindi difesa con Azarov, Sazonov, Kalandadze e Gelashvili, a centrocampo Tsitaishvili, ...

Francia - Ucraina è una partita valida per i quarti di finale degli21 e si gioca domenica alle 21:00: formazioni e pronostici. Il fatto di aver concluso la fase a gironi con nove punti su altrettanti disponibili certifica, se ce ne fosse bisogno, la ......post su Instagram l'addio alla nazionale21: in attesa che la federcalcio annunci la fine del rapporto con il tecnico degli azzurrini, l'allenatore - reduce dall'amara eliminazione agli...Inghilterra - Portogallo è una partita valida per i quarti di finale degli21 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni e pronostici. È stata l' Inghilterra ad impressionare maggiormente nella fase a gironi dell'Europeo21 in corso di svolgimento tra ...

Georgia U21-Israel U21 3-4: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Israele è la prima semifinalista dei Campionati Europei di calcio Under 21 edizione 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Guy Luzon ha superato i padroni di casa della Georgia ai calci ...Penultima giornata che va in archivio con qualche rimpianto per l'Italia ai Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento a Santiago de Compostela (in Spagna). Day-6 rise ...