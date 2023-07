Europei Under 21 2023 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) L’Europeo21 dopo aver archiviato la fase a gironi si prepara a vivere i quarti di finale, che vede in gara le prime due dei quattro gironi del torneo continentale. Non c’è l’Italia, che è uscita ai gironi, ma le stelle non mancano. L’Ucraina, con Mudryk a mezzo servizio, sfida la Francia. La vincente affronterà una tra Spagna e Svizzera, rispettivamente prima nel gruppo B e seconda del girone D. Sfida tra sorprese poi tra Georgia e Israele. Chi vince, staccherà il pass per la semifinale contro una tra Inghilterra e Portogallo, quasi una finale anticipata. Sportface.it vi offrirà approfondimenti in tempo reale. Quale sarà il quadro delle? Scopriamolo insieme a partire dai match dei quarti di finale, tra sabato 1° e domenica 2 luglio.Georgia/Israele – ...