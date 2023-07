Europei Under 21 2023 | la Spagna piega la Svizzera ai supplementari | Furie Rosse in semifinale

(Di sabato 1 luglio 2023) E’ lala seconda semifinalista degli21. Lesoffrono e faticano tanto contro la, che nel girone pur perdendo ha eliminato l’Italia, ma alla fine rispettano il pronostico e, seppur dovendo passare attraverso i, fanno compagnia a Israele. Ma le discutibili decisioni organizzative dell’Uefa di questa edizione fanno sì che non conosciamo ancora la sfidante degli iberici, visto che sarà una tra Francia e Ucraina, in campo domani, con la possibilità che si rincrocino squadre del girone, questo per non far spostare le nazionali tra Romania e Georgia, le due sedi del torneo, prima della finale. Di Sergio Gomez e Miranda le reti spagnole, momentaneo pareggio svizzero a opera di Amdouni. Parte alla ...

Gli highlights e le azioni salienti di Georgia - Israele, match dei quarti di finale degli21 2023. La prima occasione da gol è per Israele con Turgeman che penetra in area ma calcia a lato davanti a Mamardashvili. Georgia pericolosa nel finale con Gagua, che spreca due chance.Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale dei Campionati21 CLUJ - NAPOCA - Domenica 2 luglio, alla Cluj Arena di Cluj - Napoca, la Francia affronterà l'...Ci sono voluti infatti i supplementari e poi i rigori a decretare la prima semifinalista degliU21. Lo 0 - 0 è rimasto scolpito fino alla fine dei tempi supplementari. Israele ai rigori è ...

Entrano nel vivo gli Europei Under 21 di calcio di Georgia e Romania in questo infuocato sabato 1 luglio di gare. In particolare c'era molta attesa riguardo ...Continua il programma degli Europei Under 21 e la delusione per l’eliminazione dell’Italia nella fase a gironi è ancora altissima. Si sono concluse le prime due partite dei quarti di finale e le sfide ...