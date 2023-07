Europei Under 21 2023 | Israele in semifinale | Georgia battuta ai rigori

(Di sabato 1 luglio 2023)batte laaie si qualifica alladegli21, dove sfiderà la vincente dell’altro quarto tra Portogallo e Inghilterra. Ritmi lenti nel corso del primo tempo. Lavince la sfida del possesso palla (52%), ma èa costruire le occasioni più pericolose. Al 5? Turgeman semina il panico centralmente e riesce a portarsi davanti a Mamardashvili ma il tiro a tu per tu col portiere è impreciso e largo. Tra i migliori in campo c’è Gloukh, reduce da un gol olimpico con la nazionale maggiore. Oggi il giocatore è pericoloso sia dalla distanza (tiro parato da Mamardashvili al 32?) che in veste da uomo assist. Al 48? il 2004 del Salisburgo pesca in area Gandelman che nell’inedita posizione di centravanti mette ...

Francia - Ucraina è una partita valida per i quarti di finale degli21 e si gioca domenica alle 21:00: formazioni e pronostici. Il fatto di aver concluso la fase a gironi con nove punti su altrettanti disponibili certifica, se ce ne fosse bisogno, la ......post su Instagram l'addio alla nazionale21: in attesa che la federcalcio annunci la fine del rapporto con il tecnico degli azzurrini, l'allenatore - reduce dall'amara eliminazione agli...Inghilterra - Portogallo è una partita valida per i quarti di finale degli21 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni e pronostici. È stata l' Inghilterra ad impressionare maggiormente nella fase a gironi dell'Europeo21 in corso di svolgimento tra ...

Israele è la prima semifinalista dei Campionati Europei di calcio Under 21 edizione 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Guy Luzon ha superato i padroni di casa della Georgia ai calci ...