Euclid è decollato | il telescopio europeo in missione per svelare i segreti di energia e materia oscura

Leggi su repubblica

(Di sabato 1 luglio 2023) Il liftoff dalla base di Cape Canaveral, in Florida, in testa a un razzo SpaceX. Ildell’Esa fotograferà miliardi di galassie per indagare la natura stessa dell’Universo, composto per il 95 per cento da ciò che non riusciamo a spiegare