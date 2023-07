...'e sono 15,6 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dall'analisi/...Mercato Campagna Amica diin via I Maggio (ogni sabato) 17.00 - 19.00 . 'Sono alla ... 'Balliamoci l'': musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero ......del consolidamento del recupero dei flussi turistici registrato nell'2022 e rappresenterà anche uno dei migliori degli ultimi 10 anni, dietro solo al 2017 (57,9 milioni). Secondo, ...

Estate, Coldiretti: per le vacanze oltre 15 mln italiani in partenza a luglio TGCOM

Parte l'estate e sono 15,6 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dall'analisi Col ...L’appuntamento è per il 4, l’11, il 18 e il 25 luglio. Negozi, eventi, musica e tante iniziative Tornano i martedì d’estate in piazza a Faenza. L’appuntamento è per il 4, l’11, il 18 e il 25 luglio. T ...