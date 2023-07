(Di sabato 1 luglio 2023) “Per favore, mi potrebbe far salutare mio figlio?” “Certo signora! – risposi io – anzi, se vuole vada a casa e gli prepari una borsa con il necessario per la detenzione, prima che lo portiamo al Malaspina (il carcere per i minorenni di Palermo, nda)”. La mamma stupita, dice: “Davvero lei mi aspetterebbe?” “Sì signora, l’aspetto! Non si preoccupi, non condurrò al Malaspina il ragazzo prima del suo ritorno”. La mamma del giovane ritorna dopo qualche ora con la borsa contenente spazzolino, dentifricio e indumenti vari; saluta abbracciando il figliolo. Il minorenne, arrestato in flagranza dalla pattuglia da me comandata per rapina a mano armata, viene condotto in carcere. Negli anni Ottanta a Palermo, oltre la mattanza con centinaia e centinaia di morti, voluta dal Curtu di Corleone – Salvatore Riina – la criminalità s’era scatenata con rapine in banche e negozi; in un sabato a Palermo ...

Essere gentile mi ha permesso di arrestare un killer: l’empatia è vitale per le Forze dell’Ordine Il Fatto Quotidiano

