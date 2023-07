Errani-Brengle in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Saraaffronterà Madisonnel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La giocatrice romagnola è reduce dal secondo turno raggiunto a Bad Homburg e affronta un’avversaria che ha già battuto tre volte (su tre) in carriera. L’ultimo precedente è andato in scena nel 2022 proprio sull’erba, a Gaiba. Secondo i bookmakers sarà peròa scendere in campo con i favori del pronostico, complice il buon risultato ottenuto la scorsa settimana a Eastbourne, dove ha superato le qualificazioni. In palio un pass per il secondo turno contro Navarro o Alexandrova. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo martedì 4 luglio adnon ancora ...