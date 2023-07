Equitazione | Global Champions Tour Monaco 2023 | successo di Julien Epaillard | 22° Emanuele Gaudiano

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Il transalpinofa suo il Grand Prix del Principato disu Donatello d’Auge: il binomio vince il jump-off con un netto in 36?54. Vi sono altri tre netti sul secondo percorso: secondo posto per il neerlandese Harrie Smolders suN.O.P. con il crono di 37?81, gradino più basso del podio per l’amazzone ellenica Ioli Mytilineou su Levis de Muze in 40?17. In casa Italia due binomi avevano ottenuto la qualificazione per il Grand Prix: si classifica 22° sul percorso basesu Chalou, con 12 penalità in 68?48, mentre si ritira Lorenzo De Luca su Cappuccino. In vetta alla classifica generale dopo la nona tappa delle quindici in calendario c’è sempre il neerlandese Maikel van der Vleuten, primo a quota 203, mentre il tedesco Christian Kukuk è secondo ...