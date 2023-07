(Di sabato 1 luglio 2023) Offrire un supporto tecnico ae consulenti delche consenta di procedere in sicurezza su strade che presentano o presenteranno profili di rischio interpretativo e applicativo. ...

...dell'attenzione su temi caldi e lanciare un ciclo di eventi che ha la finalità di porre l'attenzione sui problemi che i nostri consulenti hanno sul territorio - ha spiegato il presidente di, ...

Epar annuncia incontri per assistere professionisti del lavoro - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...