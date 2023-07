Enti Locali | prospettive di riforma del Testo Unico | convegno dell' Ordine dei Commercialisti

"Prospettiva di riforma del TUEL, profili di responsabilità dei revisori, equilibri di bilancio" è il titolo del Seminario formativo organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno in collaborazione con ANCREL (...Per raggiungere questo scopo, è necessario rafforzare il rapporto con glie Istituzioni, che sono i primi canali utili ad avviare quella rete virtuosa che ci permette di ampliare la ......già in piedi per le cartelle dell'Agenzia delle entrate e riscossioni anche a quelle daglidi ... La prima quella riguardante l'istituzione di un albo degli artisti e dei talenti, "per ...

La Regione stanzia i fondi per l'aumento degli stipendi di Sindaci e assessori CataniaToday

“Sono stati approvati in data 22 giugno gli emendamenti alla legge n. 145/2018 istitutiva del FIR (Fondo indennizzo risparmiatori) e ss.mm. contenuti nella legge di conversione del Dl 1151 “Enti Local ...Nel 2022 a livello complessivo le entrate dell’Obolo di San Pietro sono ammontate a 107 milioni di euro. Di questi, 43,5...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Dirit ...