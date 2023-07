Emile Hirsch | Into the Wild non è un film | ma uno stato mentale

(Di sabato 1 luglio 2023) Il Magic Bus, Bernardo Bertolucci, la musica: la nostra intervista a, che a Roma ha accompagnato la proiezione dithe, uno deiin programma de Il Cinema in Piazza. Camicia verde, jeans e sneaker. Quandoentra nel Cinema Troisi di Roma, catalizza immediatamente l'attenzione. Qualche stretta di mano, i saluti, qualche foto, una Coca-Cola ghiacciata e, subito dopo, un breve tour di interviste con la stampa. L'attore, infatti, è arrivato nella Capitale per accompagnare la proiezione dithedi Sean Penn, uno deidi punta del programma de Il Cinema in Piazza, evento organizzato dalla Fondazione Cinema America, che da quasi dieci anni anima le notti estive di Roma, tra ...

Camicia verde, jeans e sneaker. Quandoentra nel Cinema Troisi di Roma, catalizza immediatamente l'attenzione. Qualche stretta di mano, i saluti, qualche foto, una Coca - Cola ghiacciata e, subito dopo, un breve tour di ...Mentre ci scatenavamo al ritmo di "Mon amour" di Annalisa , abbiamo vistoche ballava. Un po' più in là c'era Matteo Garrone che beveva un drink e sorrideva contento, mentre Ricky ...3, Daniela Melchior, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award;, che ha dialogato con gli studenti dopo la presentazione di Venuto al mondo, film di Sergio Castellitto di cui è ...

Emile Hirsch, la nostra intervista all'attore Movieplayer

Il Magic Bus, Bernardo Bertolucci, la musica: la nostra intervista a Emile Hirsch, che a Roma ha accompagnato la proiezione di Into the Wild, uno dei film in programma de Il Cinema in Piazza.Il film di Sean Penn del 2007 in programma iall'arena del Cinema in piazza. «Che paura la scena con l'orso girata tre volte» ...