Elisa sale sul palco di San Siro e duetta con i Coldplay sulle note di “Eppure sentire” | l’esibizione è da brividi – VIDEO

(Di sabato 1 luglio 2023) Ancora una sorpresa e un tributo all’Italia per iche hanno salutato l’Italia nell’ultima data allo Stadio Sandi Milano invitando a sorpresa sulper un duettodi ‘”.è stata da: tutto il pubblico si è unito a loro in coro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E naturalmente l'interpretazione magistrale e coinvolgente difa la differenza. Non si tratta ... Una forza che non manca di certo a questa cantante capace di sorprendere ogni volta chesul ...... uno alla delibera e uno all'ordine del giorno, presentati dalla consiglieraRossini (... per la mappatura dei luoghi sensibili e sui divieti alleda gioco e allescommesse. La campagna ...... Il soldato senza nome (Controluce), Al progredire della notte (Meclimone) con la produttrice... anche in occasione di Ciné 2023 si svolgeranno gli SDC Days, le Giornate nazionali delle...

Elisa sale sul palco di San Siro e duetta con i Coldplay sulle note di “Eppure sentire”:… Il Fatto Quotidiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Per oggi è tutto. Il Giro d'Italia Donne 2023 tornerà domani con la terza tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di gi ...Rassegna di jazz con Elisa Mini Trio, Michele Marini OrganicTrio e "Easy to Love", tributo a Massimo Urbani, 5, 6 e 7 luglio nel Chiostro di San Domenico, Prato Estate.